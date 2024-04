La ricerca della verità Scatola nera sequestrata Innesco e alternatore | i punti oscuri del disastro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) (Bologna) Un passo in più verso ladi quanto accaduto alla centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bolognese, dove un’esplosione ha causato sette vittime (l’ultima accertata ieri mattina è Vincenzo Garzillo) e cinque feriti, potrebbe essere conservato all’internoScada. Ossia, lache si trova nelle centrali come quella del lago di Suviana col compito di monitorare le attività in corso nell’impianto. A Bargi era nei piani superiori. "Questo sistema è già stato preso dall’autorità giudiziaria, quindi se ha registrato qualcosa dell’accaduto si vedrà nel momento in cui verrà esaminato – chiarisce l’ad di Enel Green Power, Salvatore Bernabei –. Quell’analisi potrà essere utile per capire le cause. Attualmente non è davvero possibile dire cosa sia successo". Non è detto però che la ...