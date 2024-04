La Rai su Amadeus | mai pressioni | ha sempre avuto la massima libertà

(Di sabato 13 aprile 2024) «Tra le richieste del conduttore: la produzione di format e uno show per la moglie»«Tra le richieste del conduttore: la produzione di format e uno show per la moglie»«Tra le richieste del conduttore: la produzione di format e uno show per la moglie»

Ospite dell’ultima puntata di TvTalk, in onda su Rai3, Fiorello ha voluto dire la sua riguardo le tante notizie che continuano a rincorrersi in queste ore e che vorrebbero Amadeus sempre più lontano ... (thesocialpost)

In pochi se lo ricorderanno, ma Amadeus nel 2006 ha firmato un contratto biennale con Mediaset dopo non aver ricevuto la giusta riconoscenza in Rai. Ma l’ esperienza da Berlusconi durò poco e dopo ... (biccy)

Amadeus lascia la Rai Fiorello: “Ieri è salito al Colle”: la situazione e le indiscrezioni sul conduttore - Amadeus pronto a lasciare la Rai Da giorni si rincorrono indiscrezioni sul futuro del conduttore. Anche Fiorello ha detto la sua!superguidatv

Fiorello ufficializza il passaggio di Amadeus al Nove: "Una scelta di vita. Io Lavoro a progetto" - Amadeus il passaggio al Nove è sempre più imminente, le parole di Fiorello, la battuta di Crozza. Sanremo 2025 a Carlo Contigazzetta

Vincenzo De Lucia ad Amici, la prima volta da Maria De Filippi: “È stato un grande onore” - Ero già stato ad Amici ma in una versione estiva, Amici Full Out. Ero Maria ma in assenza di Maria, ero praticamente una "supplente". È la prima volta in assoluto che io e Maria De Filippi ci siamo ...fanpage