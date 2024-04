(Di sabato 13 aprile 2024) Arezzo, 13 aprile 2024 – Si è giocata venerdì 12 aprile presso l’oratorio di San Leo laCup, quadrangolare di calcio a cinque con gare da 15 minuti e composto dall’esordiente Clericus Arretium,di Stato, Giornalisti e Consiglieri Comunali, organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. La gara iniziale ha visto - dopo un momento di preghiera - la rappresentativa dei parrociDiocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, allenata da mister Mario Palazzi, giocare con ladi Stato, con quest’ultima rappresentanza capace dire 4-1. Larete ufficialestoria per la Clericus Arretium è stata firmata da Don Leslly Massamba. Nell’incontro successivo i ...

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 L’autista e proprietario del mezzo, che è stato multato per “violazioni del codice della strada”, si è giustificato sostenendo che il cane gli è improvvisamente ... (dayitalianews)

Avvertimenti strani, allusioni intimidatorie durante un’intervista telefonica andata in onda nel programma Le Iene, e un agguato. Ne è stato vittima il giornalista del Fatto quotidiano Vincenzo ... (ilfattoquotidiano)

La Polizia vince la prima edizione della Discobolo Cup - Il quadrangolare di calcio a cinque con gare da 15 minuti e composto dall’esordiente Clericus Arretium, Polizia di Stato, Giornalisti e Consiglieri Comunali, organizzato dal Centro Sportivo Italiano – ...lanazione

Malamovida a Roma, i residenti del centro: «Denunce e interventi di assessori e Polizia, ma non cambia niente» - Le proteste del comitato Ponte Parione dei residenti intorno a piazza San Salvatore in Lauro : schiamazzi fino alle 4 del mattino, pochi controlli e ormai è considerato normale fare i bisogni in strad ...roma.corriere