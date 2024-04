La Polisportiva Monsummanese al Trofeo Beoni 4X4 per Juniores

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo gli ottimi risultati del primo mese di attività con il successo di Damiano Petri ed alcuni piazzamenti, la squadradella Pol.intende proseguire su questa strada. Prossimo impegno domani domenica il4X4 alle porte di Arezzo. Oltre ai risultati conseguiti altra bella notizia quella delle convocazioni per la Coppa delle Nazioni. Il Comitato Regionale Toscana ha scelto Damiano Petri come titolare nella rappresentativa, ed Emanuele Ferruzzi tra le riserve, a conferma del buon periodo generale di forma della squadra diretta da Lenzi e Gradassi. Tornando alla gara di domani nell’aretino, essa è lunga 101 chilometri con un tratto di sterrato nel finale che tradizionalmente fraziona il gruppo e fa selezione. Il morale continua ad essere alto in casa grigio verde e l’obbiettivo è di ...

