La paura del padre di Vingegaard | “Non riesco a mettermi in contatto con lui”

(Di sabato 13 aprile 2024) Abbiamo ancora tutti negli occhi la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas. Proprio il danese, sin dall’inizio, si è visto che è stato tra i più lesi dallo scivolone in discesa, venendo trasportato in ambulanza con anche l’ossigeno in supporto. Al momento le uniche notizie che arrivano dai canali del Team Visma Lease a Bike sono quelle di una frattura alla clavicola, che è stata ridotta, e di rotture anche di alcune costole, oltre ad un pneumotorace riscontrato successivamente. Il danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, dovrebbe essere ancora in ospedale in Spagna, ma non si hanno maggiori notizie e a sottolinearlo è stata proprio la famiglia di. In un’intervista ilClaus ha confessato: “Quello che sappiamo lo apprendiamo ...