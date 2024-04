La paura del nuovo che avanza | così Kombucha | Kefir e i vini a bassa gradazione o dealcolati insidiano i mercati tradizionali

(Di sabato 13 aprile 2024) Partiamo da un ossimoro: vino senza alcol. Insieme a bevande come, Proxies,d’acqua ide-alcolati riempiono sempre di più bicchieri delle persone, incarnando ’indicatore fisico di un cambio di gusto e di abitudini. Il consumo di vino scende, quello delle alternative analcoliche dei no or low alcol (No/Lo) sale, e si generano dibattiti, nuovi spazi nelle grandi manifestazioni del vino o si creano nuovi contenitori fieristici dove poter conversare con i produttori, mentre li si assaggia. Non è solo una questione di gusti che si modificano, ma anche di numeri, di unmercato che complessivamente fattura milioni di euro, ma anche di nuove generazioni e consumatori che sono sempre più attratti da un mondo a zero gradi alcolici. Cambiamenti e nuove generazioni Il settore delle bevande ...

Los Angeles sotto choc: Danielle Johnson, nota come Ayoka, ha ucciso il fidanzato, spinto giù dall'auto in corsa i figli e infine si è tolta la vita schiantandosi contro un albero (ilgiornale)

Lo Spezia mette paura solo a sé stesso e il Parma vince senza soffrire - Aquilotti compatti per non lasciare campo alla capolista, sbagliano una grandissima occasione per andare in vantaggio che poi consegnano dimenticandosi Hernani su un angolo. Nella ripresa D'Angelo pro ...cittadellaspezia

Scippa il cellulare e la trascina con lo scooter: paura lungo corso Umberto - L’indagato, un 22enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ...napolitoday

La paura del padre di Vingegaard: “Non riesco a mettermi in contatto con lui” - Abbiamo ancora tutti negli occhi la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Proprio il danese, sin dall'inizio, si è ...oasport