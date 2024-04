La parola al sindaco | Un Nosu più efficace con ulteriori 10 agenti operativi entro estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) di Gabriele Masiero PISA Nessun depotenziamento del, il nucleo operativo di sicurezza urbana della polizia municipale, ma anzi un rilancio per renderlo piùanche nei controlli di polizia amministrativa per contrastare la deregulation commerciale e il dilagare degli affitti brevi che spopolano di residenti il cstorico. IlMichele Conti, dopo giorni di silenzio, replica alle critiche del deputato ed ex capogruppo leghista, Edoardo Ziello (che non ha mai digerito il siluramento di Paolo Migliorini), e di Confcommercio per parlare di sicurezza e inviare messaggi politici chiari ai cittadini: "Con l’associazione dei commercianti il rapporto è buono. Sono ildi tutti i pisani e non solo di una parte. Ziello è un amico e tra noi non c’è alcuna frattura: sono sicuro che ...