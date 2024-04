La nuova AC75 di Luna Rossa sembra venuta dal futuro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Sono passati 25 anni dal varo della prima. Era il 1999 e da allora il mondo della vela e quello della Coppa America hanno subito una vera rivoluzione. Lo testimonia la barca appena scesa in mare presso la base del teamPrada Pirelli a Cagliari, un futuristico monoscafo foiling(22 m circa) con il quale il team italiano tenterà per la sesta volta di aggiudicarsi il trofeo sportivo più antico della storia. L'unica italiana all'America's Cup Il battesimo del mare dell’unica imbarcazione italiana partecipante alla 37° America’s Cup di Barcellona (agosto – ottobre) è stato, come prevedibile, una grande festa, capace di riunire nel capoluogo sardo oltre cinquecento invitati (più i team member con le rispettive famiglie) arrivati dall’Italia e dall’estero per assistere all’attesa ...