(Di sabato 13 aprile 2024) È passato meno di un anno dalla grande emergenza idrica. Fiumi secchi, laghi ai minimi storici, la guerra delfra pianura e montagna, fra chi gestisce i livelli dei bacini dell’Alta Lombardia e chi deve dissetare le campagne. Dopo le abbondanti precipitazioni di questo periodo sembra difficile pensare a quanto preoccupante fosse la situazione e quanto lo possa essere nel futuro, ma c’era chi aveva coinvolto gli speleologi per andare a caccia delnelle viscere della terra, come nell’Altopiano di Cariadeghe di Serle, nella Bergamasca. Nasce da questa esigenza l’idea del Club Alpino italiano: undi tutte le, anche le più piccole. Un progetto di ”citizen science”, capace quindi di coinvolgere tutta la popolazione, chiamato “Acqua Sorgente” e che intende fornire alla comunità ...

ANCONA Salgono i prezzi dei carburanti con la benzina che raggiunge al self la media nazionale di 1,911 euro al litro. Ma le Marche Continua no ad essere la regione più virtuosa. Il prezzo... (corriereadriatico)

"La mappatura delle spiagge non è da mettere in discussione". E’ il punto fermo ribadito dagli onorevoli versiliesi alla conferenza stampa organizzata ieri alla Camera da Assobalneari Italia ... (lanazione)

La mappa delle sorgenti. Il censimento del Cai aiuta la scienza a proteggere l’acqua - È passato meno di un anno dalla grande emergenza idrica. Fiumi secchi, laghi ai minimi storici, la guerra dell’acqua fra pianura e montagna, fra chi gestisce i livelli dei bacini dell’Alta Lombardia e ...ilgiorno

Il grande film del vino. Famiglie, memoria, arte e tecnologia. Una mappa del gusto - A Verona una manifestazione che si trasforma e racconta il Paese. L’Italia come Jannik Sinner si avvicina alla posizione numero 1. Ecco perché non abbiamo nulla in meno (e molto in più) della Francia.quotidiano

Alla scoperta dei buchi neri più grandi dell'universo - Alberto Sesana, professore di Astrofisica dell'Università di Milano-Bicocca, illustra all'AGI il progetto internazionale Pingu, che cercherà di colmare un vuoto nella comprensione dell'origine delle g ...agi