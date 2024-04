La maggioranza di Trenord al fedele Fontana Il regalo di Salvini al governatore

(Di sabato 13 aprile 2024) Un 1% di azioni non si nega nessuno. Soprattutto non lo nega il ministro dei Trasporti leghista, Matteo, al suo uomo in Lombardia, Attilio. Un misero 1% che però potrebbe spostare giganteschi equilibri. Parliamo delle azioni della società pubblica, attualmente detenuta in quota paritaria da Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano (Fnm), Spa a sua volta controllata dal Pirellone. Quello del controllo totale diè un vecchio pallino del Carroccio, fin da quando l’allora “Celeste” Roberto Formigoni concepì la società per bloccare le polemiche su un servizio ferroviario scadente (i dati erano migliori di quelli di adesso, comunque). Conal Mit (che controlla Fs) perpotrebbe cambiare tutto Ora sembra che quel disegno – sempre bloccato dal ...

