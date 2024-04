La madre che allatta e l' islam occidentale Le parole della settimana

Fallimento Qui! Group, patteggiamento in vista per 14 imputati. Cinque al rito abbreviato - A quelle legate all’Opus Dei. Una fitta rete che, per la Procura, aveva contribuito a fare di Qui!Group, la madre delle società di Fogliani, l’interlocutore privilegiato per i buoni pasto della ...ilsecoloxix

Il libro di Carlo Vecce: «Il Leonardo da Vinci segreto: scugnizzo e genio fragile» - Dopo aver scoperto che la madre di Leonardo era una schiava circassa liberata alla fine del 1452 da un atto del notaio e amante ser Piero da Vinci, vicenda raccontata in Il sorriso di ...ilmattino

Abbandono di minore. Nei guai la madre di un bimbo - Il piccolo, di appena 2 anni, veniva lasciato solo in casa per molte ore. L’allarme dei vicini: blitz dei carabinieri di Castelnuovo con i vigili del fuoco.lanazione