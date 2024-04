La luna nel pozzo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 aprile 2024) Di Vincenzo Calafiore 14 Aprile 2024 Udine “ …… avrei voluto, dal banco dove ero seduto in chiesa: aiutami! Poi mi resi conto che lui era lì vicino a me, e mi parlava … “ Vincenzo Calafiore Dopo l’infarto al miocardio qualcosa è cambiato. Tutto è cambiato, perfino la mia personale visione della vita. Mi sono svegliato con un braccio fuori dalle coperte: era congelato, come paralizzato. Con l’altra mano l’ho messo al riparo sotto le coperte e ho cercato con l’altra mano di riattivare la circolazione, quanto meno riscaldarlo. Metaforicamente ho fatto quello che dopo l’infarto ho fatto alla mia vita: l’ho ripassata tutta e l’ho accarezzata cercando di restituirle ciò che nel frattempo era andato in frantumi e cancellato da mano invisibile, anche per tornare ad essere un umano ancora vivo, attaccato alla vita. Ora non sto proprio bene, risalire dal baratro in cui ero caduto non è ...