La Lega in quarant’anni di storia L’affresco di Ippolito

(Di sabato 13 aprile 2024) Un quarantennale, per un partito politico italiano, rappresenta sicuramente un’impresa, un traguardo insperato. Questo fatto è dovuto ad una peculiarità che distingue ladel nostro Paese dalla gran parte delle altre biografie collettive. In Italia, negli anni ’90 del secolo scorso, lo si ricorderà, tutti partiti del dopoguerra sono stati spazzati via da un vento di delegittimazione estremista, causato dalle inchieste di Mani Pulite, alimentate dai media, che ha annullato e condannato i pochi sopravvissuti alla lacerante sciarada del cambiar pelle. Da queste ceneri è venuto progressivamente creandosi il panorama articolato che conosciamo oggi. Ed è attraverso una tale ordalia che lanon solo si è mantenuta in vita, ma si è affermata come forza politica di rottura, solida e rilevante. Insomma, non sembra vero, ma la...