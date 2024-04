La giornata Turno al via domani | Carrarese in campo alle 18 | 30 Doppio posticipo lunedì sotto i riflettori

(Di sabato 13 aprile 2024) Prende il viala trentaseiesimadel girone B., in orari differenti, si giocheranno otto partire, due sfide, invece, neldi. Il Perugia, blindato il quarto posto (sono otto i punti di vantaggio dal Gubbio, quinto), guarda alla terza posizione, distante due punti che sono però tre per gli scontri diretti a sfavore. La, terza, scende indue ore prima dei biancorossi: il Grifo, al fischio di inizio, a Pesaro saprà l’esito del match che i toscani disputeranno in casa contro il Rimini. Lasi apre14 con tre partite: Fermana-Lucchese, Olbia-Pescara e Pineto-Juventus Next Gen.16,15appuntamento con Entella-SPAL e ...

