La Galleria Colonna diventerà una paninoteca per turisti ciabattanti?

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma. Potrebbe essere uno dei punti di forza per la rinascita della città, un crocevia di sosta per chi gravita in centro, un luogo affascinante dove fare shopping, mangiare qualcosa o pre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Albano – La Galleria James Castelli espone opere d’arte nei ristoranti Charlie - Interessante fusione di arte e cucina grazie alla collaborazione tra la Galleria James Castelli Art & Design e i rinomati ristoranti Charlie di Albano Laziale ...castellinotizie

Inferno di fuoco in Galleria, terribile incidente sull’autostrada: coinvolti marsicani - Pescara. Inferno di fuoco in Galleria sull'autostrada A 14. Nella mattinata di ieri un terribile incidente si è verificato tra ...marsicalive

Roma: alla Galleria Monogramma la mostra “Riciclo” di Bruno Azzini - Appuntamento nel weekend alla Galleria Monogramma in via Margutta a Roma. In calendario la mostra “Riciclo” di Bruno Azzini per venerdì 12 aprile alle ore 18:30. In contemporanea lo spazio Boffi-De ...radiocolonna