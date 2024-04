La Fortitudo Bologna ospita Torino per rialzarsi

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Laper. Dopo le sconfitte con Agrigento e Treviglio, la formazione di Attilio Caja scende in campo, domani alle 18 al PalaDozza perre i piemontesi nella penultima giornata della stagione regolare. Ultimo appuntamento davanti al proprio pubblico per la Effe che chiuderà la stagione regolare domenica prossima in casa della corazzata Trapani.Fantinelli e compagni sono chiamati a lasciarsi alle spalle il momento negativo e ripartire per cercare di chiudere nel migliore dei modi questa fase e farsi trovare pronti per i playoff. “Vogliamo continuare a dare il massimo per vincere più partite possibili, sappiamo che ogni avversario è insidioso da affrontare, a maggior ragione quando ci si trova di fronte a squadre di talento ...

