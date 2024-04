La Formula 1 è misogina e omertosa | il caso Horner non ha cambiato niente Times

(Di sabato 13 aprile 2024) Sono passati poco più di due mesi da quando ildi Christianha sconvolto il paddock di1. Poco più di due mesi in cui nell’ambiente si pensava che un accaduto del genere potesse dare una scossa alla1, che di certo non è famosa per essere un ambiente inclusivo. Sono passati due mesi e queste speranze sono morte. Ancora una volta, è emersa la naturadello sport. Lo racconta bene il “” con Owen Slot che fa una riflessione: dopo ilnon ènulla. Sono trascorsi ormai più di due mesi da quando sono diventate pubbliche le accuse di “comportamento inappropriato” nei confronti di Christian. Ciò significa che sono passati più di ...

