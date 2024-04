La Fenice a Marsciano È spareggio salvezza

(Di sabato 13 aprile 2024) Lo. La quint’ultima giornata di ritorno della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2 ha in calendario la partita fondamentale sulla strada delladel Pistoia Volley La. La squadra pistoiese, infatti, affronterà la Samer(Perugia) questa sera, a partire dalle 21.15 al palasport Maria Stella Pippi di. Vincendo nettamente (3-0 o 3-1), le nostre portacolori compirebbero un passo decisivo, portandosi a -2 dalla permanenza in categoria a quatro turni dal termine, con 12 punti in palio (potrebbe essere -3, se nel frattempo Calenzano battesse tra le mura aniche, 3-0 o 3-1, l’Arbor Reggio Emilia, quinta in classifica). Una gara fondamentale, appunto, da vincere per coronare quella che sarebbe una vera e ...

