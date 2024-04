La colonna sonora di Fallout è tanto “antica” quanto irresistibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Di retrofuturista, in, la serie, non c'è solo l'estetica, ma anche la musica, che si nutre di molte delle canzoni vintage di cui si sono precedentemente innamorati i giocatori dell'omonima saga di videogame. La musica ha infatti un ruolo importantissimo nella saga videoludica originale, soprattutto dalla sua terza release in avanti. La si può ascoltare dalla radio, oppure attivare nelle missioni seguendo le onde corte. La serie tv rafforza ulteriormente il legame tra cosa succede e cosa sentiamo mentre accade. Lo fa fin dalle primissime immagini e continua, sempre con grande ironia per arricchire una playlist che regalerà 2-3 ore di musica, una volta giunti all'ottavo episodio. Per dare un'idea del fenomeno, ecco alcuni pezzi caratteristici del videogioco e poi dello show tv che si alternano al tappeto strumentale, curato da Ramin Djawadi ispirandosi alle ...