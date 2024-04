La Clai ritrova il suo fortino Un sigillo per sognare

(Di sabato 13 aprile 2024) Latorna a giocare alla Volta: questa sera alle 18 la formazione imolese affronta Genova. Rizzo e compagni davanti al pubblico amico sono state delle schiacciasassi vincendo tutte e nove le gare giocate con soli tre set persi: due con Ravenna e uno con Rubiera. Oggi le imolesi dovranno dare continuità ai risultati ottenuti per consolidare il primo posto con cinque punti di vantaggio su Rubiera e sei su Garlasco che occupa la terza posizione; distacchi da incrementare per chiudere la regular season ancora di più in bellezza e con la sicurezza nei propri mezzi. E’ impressionante il ruolino di marcia dellache ha vinto 13 delle ultime 14 gare; di questo passo le biancoblù si prenderanno il primo posto al termine della regular season. Nel match d’andata Imola si impose 3-1: "Con Genova sarà una partita vera – spiega Nello Caliendo –, come sempre. ...

