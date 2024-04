La casualità nei calcoli vince il Nobel per l’informatica

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 aprile 2024) Avi Wigderson: il genio della teoria computazionale Avi Wigderson, del prestigioso Institute for Advanced Study di Princeton, è stato insignito del Premio AM Turing per i suoi contributi eccezionali alla teoria del calcolo. L’amatissimo scienziato ha rivoluzionato la nostra comprensione del ruolo dellanei. Un’infanzia ad Haifa e una carriera brillante Nato ad Haifa, in Israele, nel 1956, Wigderson ha studiato presso il Technion – Israel Institute of Technology e successivamente alla Princeton University. Lavora con passione e dedizione all’IAS dal 1999, distinguendosi per il suo lavoro sulla complessità computazionale e sullanei. Contributi fondamentali alla L'articolo proviene da News Nosh.