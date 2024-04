La buca di Maspero | le corna di Maresca | i gol nel recupero | quando Torino-Juventus era spettacolare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) “Asi tifa Toro!“. “Lasi tifa in tutto il mondo!“. “Il mito del Grande“. “38 Scudetti sul campo“. Potremmo continuare all’infinito, come infinita è la rivalità tra, una delle stracittadine più sentite del calcio italiano. Il Derby della Mole, questa sera, arriverà al 158° confronto mettendo in palio punti importanti per i bianconeri che vogliono blindare un posto nelle prime 3 posizioni e per i granata che ancora rincorrono il sogno Europa. La speranza è che possa essere un derby avvincente e, nonostante le premesse indichino il contrario. Con Juric e Allegri, maestri del difensivismo, del gioco speculativo, contrari a ogni pizzo e merletto calcistico in favore del pragmatismo, in 5 confronti disputati solo nel 4-2 del 28 febbraio ...