La benzina al servito sfonda i 2 | 5 euro | Benevento sul podio per i prezzi più alti

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prezzo dellain modalitàha superato i 2,5al litro in diversi impianti sia della rete autostradale, sia di quella urbana, e sono sempre più numerosi i distributori di carburanti che vendono la verde sopra i 2,4al litro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati pubblicati sul sito del Mimit forniti dagli impianti di distribuzione, stilando la mappa nazionale del caro-. “Per quanto riguarda le autostrade, alla data di venerdì 12 aprile il prezzo più alto è stato praticato sulla A21 Piacenza-Brescia, dove nei pressi di Cremona un litro di verde in modalitàera pari a 2,549, 2,499il gasolio – analizza il Codacons – Sempre sulla A21, ma in provincia di Alessandria, le ...

I prezzi della benzina salgono per il servito mentre restano stabili per il self. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati ... (quotidiano)

Salgono i Prezzi dei carburanti , con la benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, sei mesi fa. Dopo il rally del petrolio e l’aumento delle quotazioni internazionali anche dei ... (ilfattoquotidiano)

benzina, Codacons: superati i 2,5 euro al litro al servito. I prezzi più alti sulla A21, a Benevento e a Modena - Il Centro di formazione e ricerca sui consumi: in Italia per ogni litro di benzina acquistato oggi dagli automobilisti, 1,071 euro se ne vanno in tasse, pari al 56,4% del prezzo pagato alla pompa ...ilsole24ore

Aumentano i prezzi dei carburanti, la Calabria è tra le regioni in cui salgono di più - Prezzi dei carburanti alle stelle, la Calabria è tra le regioni più care d'Italia. benzina e diesel in aumento costante. Per il servito si va oltre i 2 euro al litro. E c'è chi grida alla speculazione ...rainews

benzina e diesel, prezzo in calo: quanto costa fare il pieno oggi - Prezzo di benzina e diesel leggermente mentre si amplia il divario del costo tra i due carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i ...adnkronos