La beata Elena Guerra sarà santa | riconosciuto il miracolo

(Di sabato 13 aprile 2024) Lucca, 13 aprile 2024 –. Fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, dette Suore diZita,è nata il 23 giugno 1835 a Lucca dove morì l'11 aprile 1914. Nell'udienza concessa stamani al cardinale Marcello Semeraro, prefetto per le Cause dei Santi, papa Francesco ha infatti autorizzato il Dicastero a promulgare i decreti riguardante ilattribuito all'intercessione della religiosa, attualmente. I nuovi decreti promulgati oggi riguardano anche due nuovi beati in Spagna, martiri dellacivile: viene infattiil martirio dei Servi di Dio Gaetano Clausellas Ballvé, sacerdote diocesano, nato il 5 agosto 1863 a ...