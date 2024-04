La battaglia dei cinque centimetri | Jannik Sinner all' assalto di Wikipedia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La vittoria ai sedicesimi con lo statunitense Petr Korda, poi quella agli ottavi con Jan-Lennard Struff. A Montecarlo orase la vedrà col norvegese Holger Rune. Intanto l'altoatesino ha spazzato via tutti i dubbi sul suo andamento sulla terra rossa, che, come ha detto in un'intervista a La Repubblica, non è il terreno sul quale si esprime al meglio rispetto al cemento. Contro Korda, però, ha piazzato 17 vincenti e ottenuto dalla prima di servizio uno strabiliante 20 punti su 21 (95%). La battuta è uno dei miglioramenti più clamorosi fatti dall'azzurro e il segreto è comeha cambiato il suo servizio: la pallina viene lanciata da un'altezza maggiore di prima, perché è lui ad essere cresciuto in altezza. "Adesso sono 1,93, non più l'1,88 che riporta il sito dell'Atp", ha spiegato, evidenziando ...