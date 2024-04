La Bartoli conquista i playoff Basket giovane doma l’Urbania

(Di sabato 13 aprile 2024) Laha iniziato il doppio impegno a Porto Sant’Elpidio, un match fondamentale per le sorti della classifica: una sconfitta infatti avrebbe portato le due squadre a pari punti. E purtroppo così è successo, con i padroni di casa che sono riusciti a spuntarla con un super terzo quarto che vanifica l’ottimo primo tempo dellae basta per resistere alla rimonta successiva della stessa. La squadra allenata da coach Paolini vince entrambi i primi due parziali, tenendo PSE a basso punteggio e andando negli spogliatoi avanti 31-36; la musica si capovolge al rientro dagli spogliatoi, quando a segnare pochissimo è lae Porto Sant’Elpidio galvanizzata dal campo di casa piazza un 23-11 che proietta i padroni di casa avanti 54-47. Nell’ultimo quarto lale prova tutte, si rifà sotto ma manca due volte ...

Una Bohème colorata al Carlo Felice di Genova - Un tripudio di colori, un allestimento quasi favolistico che conquista sempre gli occhi questa Bohème dipinta dal pittore Francesco Musante, in quattro quadri su commissione nel 2011 per il Teatro Car ...rainews

Pronostici Serie A, Lazio-Salernitana: quote ok per i biancocelesti - La Lazio si prepara ad affrontare la Salernitana all' Olimpico con la determinazione di riscattare l'1-0 subito nel derby contro la Roma. Per i biancocelesti è tempo di guardare avanti e concentrarsi ...corrieredellosport

La Stosa Virtus ritorna a sorridere. Netta affermazione contro Gazzada - La Stosa Virtus batte Gazzada con un netto 91-72 al PalaCorsoni. Dopo un avvio difficile, i rossoblù dominano con una difesa solida e un attacco efficace. Laffitte e Dal Maso guidano la squadra alla m ...lanazione