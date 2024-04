La barriera idraulica Caffaro Sorveglianza 24 ore al giorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Telecontrollo h24 per ladella, che dalla settimana scorsa è gestita da remoto da A2A Ciclo Idrico. Si sono infatti conclusi i lavori per realizzare il collegamento dei pozzicon la Control Room di A2A, in via Lamarmora, attiva tutti i giorni, 24 ore al, festivi compresi. Fino ad ora questo lavoro era stato fatto dai lavoratori dellaBrescia e, da novembre, dai lavoratori di A2A Ciclo Idrico, che dall’1 novembre, ha assunto il compito dell’attivazione dellaper evitare che la falda entri in contatto con il terreno inquinato dai veleni della. Dalle due visite giornaliere (più una domenicale) all’impianto, fatta in questi mesi dall’azienda, ora si passa ad ...