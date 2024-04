Kristalina Georgieva confermata amministratore delegato Fmi per un secondo mandato dal Comitato Esecutivo

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildel Fondo monetario internazionale (FMI) ha annunciato di avere confermato oggicomeper undi cinque anni a partire dal 1° ottobre 2024. La decisione del Consiglio - si legge in una nota - è stata presa per consenso

