Keu | una falsa partenza E manca il Ministero

(Di sabato 13 aprile 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Keu,. L’udienza di ieri mattina per lo scandalo dei rifiuti delle concerie finiti nei sottofondi dei cantieri di mezza Toscana con la presunta complicità delle ’ndrine, è slittata per alcunete notifiche. Si torna in aula il 10 maggio. In attesa che la preliminare decolli, è l’elenco di presenti e assenti che fa discutere. C’è la Regione Toscana come parte civile (anche se la sua costituzione, come tutte le altre, dovrà essere sottoposta all’accettazione da parte del giudice, Gianluca Mancuso), la Cgil, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Arezzo, la Metrocittà di Firenze; ci sono diversi Comuni (Pisa, Massarosa, Bucine, Terranuova Bracciolini, Empoli, Pontedera, Montaione, Peccioli, Crespina Lorenza), ma non quello di Santa Croce, che ha votato di non costituirsi ...