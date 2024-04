Kate e William? No | il polo | il principe Harry gioca e fa pure gol

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilha segnato un gol in una partita didi beneficenza sotto lo sguardo della moglie, Meghan Markle. È accaduto a Wellington, in Florida, nel corso di un evento dell'organizzazione benefica del duca di Sussex, Sentebale, che fornisce assistenza a bambini e adolescenti nei Paesi dell'Africa meridionale del Botswana e del Lesotho.era seguito da una troupe televisiva di Netflix, che ha prodotto il documentario 'Welcome to Wrexham', la storia dell'acquisto del Wrexham AFC – uno dei club più antichi del calcio professionistico – da parte degli attori di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Nei giorni scorsie Meghan hanno annunciato che produrranno una serie incentrata sul mondo delinternazionale.