Kaiju No 8 | la recensione del primo episodio | diventare mostri per combattere mostri

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 aprile 2024) La nostradiNo.8, l'attesissimo anime disponibile su Crunchyroll, adattamento dell'omonimo manga che ha in breve tempo riscosso enormi consensi anche in ambito internazionale. Giappone: patria di giganteschi, quanto affascinanti,nominati. E sono proprio queste immense creature, che popolano il nostro immaginario fin dagli anni cinquanta, a tornare a tormentare l'umanità inNo.8, manga di Naoya Matsumoto serializzato per la prima volta in patria nel 2020 e che ora finalmente ha avuto il giusto e attesissimo adattamento che meritava. L'anime è infatti disponibile dal 13 aprile 2024 su Crunchyroll con rilascio settimanale, un appuntamento fisso che costituisce senza ombra di dubbio la ciliegina sulla torta di una stagione primaverile di uscite ...