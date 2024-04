Juventus | striscioni degli ultras a Superga | “La vera storia di Torino siamo noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) A poche ore dal derby tra, un gruppo dibianconeri ha appeso trein un luogo molto caro ai rivali cittadini come la scalinata della basilica di, dove i giocatori del Grandemorirono 75 anni fa di ritorno dal Portogallo. Il blitz porta la firma dei Drughi, storico gruppo di tifosi della, che hanno esposto un drappo con il proprio nome e un altro che recita ‘Dal 1897 ladinoi!!‘. Il più grande è però il terzo striscione, in cui si legge ‘El mata Toro‘ e si vede una zebra che infilza un toro in una corrida. SportFace.