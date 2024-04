Juventus | Giuntoli | “Allegri ha un anno di contratto Con lui abbiamo parlato di calciatori per il futuro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) “Parole Elkann fpiacere e mi lusingano, grande stimolo. Manna? Stiamo parlando con lui per cercare di capire il suo percorso, nel rispetto del nostro club”. Lo ha detto il Football Director della, Cristiano, a Dazn prima del derby col Torino, parlando oltre che del ds Manna anche deldel tecnico: “Siamo molto concentrati sul presente. A inizioci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare, vincere la Coppa Italia e qualificarsi alla Champions League cercando di valorizzare i giovani. Siamo in linea: a fineci sarà tempo di capire ildella. Ci metteremo a sedere col mister, sta facendo un grande lavoro e a fineparleremo ...