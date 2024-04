Juventus | eh volevi! Fine della corsa | lo scudetto resta solo un sogno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Grande notizia che farà contenti i tanti tifosi dell’Inter, un po’ meno quelli. Dopo il pareggio maturata in casa del Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è aritmeticamente fuori dai giochi per il titolo. GAME OVER – Launaa due, almeno fino a questo momento. Almeno fino al prossimo derby tra Inter e Milan – sperando in una vittoria a San Siro contro il Cagliari -, rispettivamente prima e seconda. Con il pareggio0-0 in casa del Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è aritmeticamente fuori dalla. Ilè durato fin troppo per la rosa bianconera che fino a qualche giornata fa è rimasta agganciata ...