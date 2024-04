Juve Stabia | Mosti | ”Nostra impresa un pochino più grande di quella del Napoli perchè…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 aprile 2024): “Promozione in B come lo Scudetto del? Laè più, con Manna mi sono trovato bene, ha grandi capacità, spero faccia bene in azzurro” Nicola, centrocampista della, dopo l’aritmetica promozione in Serie B, ha espresso tutta la sua gioia in un intervento nel corso della trasmissione ‘Bordocampo’, in onda su Radio Capri. Queste le sue parole:: è stato un viaggio bellissimo “L’entusiasmo è a mille. È stato un viaggio bellissimo, la vittoria del campionato è meritatissima. Il segreto è stata l’alchimia che c’è tra noi ragazzi, lo staff e la gente di Castellammare che ci ha sempre sostenuti”. Un’firmata anche e soprattutto da mister Pagliuca? “Un ...