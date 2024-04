John Elkann taglia tutto tranne i dividenti | Stellantis | ecco quanto si intascano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) A poche ore dalle minacce del ceo diCarlos Tavares di far saltare gli stabilimenti se in Italia arriva un concorrente straniero (che hanno provocato la dura replica del ministro Adolfo Urso), dopo mesi in cui non si fa altro che parlare della fuga all'estero della casa automobilistica e della trazione francese del gruppo (timori che hanno spinto il governo ad aprire una trattativa fabbrica per fabbrica), a pochi giorni dai dati snocciolati dalla Uil sul dimezzamento della produzione da inizio anno in tutti gli stabilimentiPomigliano e Atessa (che fa veicoli commerciali), dal nipote dell'avvocato Gianni Agnelli, finora silente, ci si aspettava un sussulto d'orgoglio, un richiamo al legame col nostro Paese, una parola di chiarezza, un cenno, un sopracciglio alzato, qualsiasi cosa che non ...