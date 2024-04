Jannik Sinner si ferma | Tsitsipas vince la semifinale al Masters di Monte Carlo

(Di sabato 13 aprile 2024) Alla fine anchesi èto: dopo la storica vittoria agli Australian Open in cui ha conquistato il suo primo titolo di uno Slam e il trionfo all’Open di Miami, ha perso incontro Stefanosal Rolex2024. In quasi tre ore di gara,ha sconfittoper 2 set a 1, con parziali di 6-4 / 3-6 / 6-4, battendo il più in forma tra i primi dieci tennisti al mondo. In finale, il greco troverà ilnte della sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud. Persi tratta soltanto della seconda sconfitta nel 2024. All’inizio del mese, in un’intervista a Sky, era stato infatti Nole Djokovic a incoronare il campione altoatesino dopo ...

