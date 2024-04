Jannik Sinner sconfitto a Monte Carlo | «Il mio lavoro non è quello dell' arbitro»

Jannik Sinner soffre, lotta e conduce per gran parte del match, ma nel Finale di terzo set inizia ad accusare un problema fisico alla gamba che favorisce la rimonta vincente di Tsitsipas . In Finale ... (corriere)

Dalle macumbe di Rune al giudice cieco: i social si schierano con Sinner - I post più significativi dopo l'eliminazione di Jannik per la sconfitta contro Tsitsipas: rabbia sia per l'infortunio che per l'errore arbitrale ...tuttosport

Sinner a Montecarlo si piega all’infortunio, all’errore arbitrale, ai crampi: match a Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-4 - Clamoroso a Montecarlo: Sinner ha perso. Non succedeva dall’anno scorso (Alcaraz). Giornata nera. Ha avuto contro un Tsitsipas in stato di grazia che si e imposto in 3 set (4-6,6-3, 4-6) ma ha avuto c ...blitzquotidiano

Sinner: "Fare l'arbitro non è il mio lavoro. Dura da accettare, ma..." - Le parole dell'altoatesino dopo la sconfitta in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas, su cui pesa anche il grave errore dei giudici: tutte le dichiarazioni ...corrieredellosport