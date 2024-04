Jankto | la verità sul coming out | rivelazione a sorpresa

(Di sabato 13 aprile 2024) Jakub, centrocampista del Cagliari, è tornato a parlare del suoout avvenuto lo scorso febbraio 2023. Tra le dichiarazioni anche una a. Nonostante ci troviamo nel 2024, ci sono argomenti che a seconda dell’ambiente in cui si affrontano sono ancora un po’ tabù, uno di questi è senza dubbio l’omosessualità nel calcio. Non ne parlano tutti, chi però ha avuto il coraggio di farlo è stato Jakub, centrocampista del Cagliari che a febbraio 2023 ha deciso di smetterla di nascondersi per paura di essere giudicato ed è uscito allo scoperto facendo ufficialmenteout. Da quel giorno indubbiamente il 28enne si è sentito liberato di un peso e a distanza di poco più di un anno ha rilasciato un’intervista a l’Equipe. Al giocatore è stato chiesto se secondo lui, da diretto ...

