Jankto | “Dopo il coming out non è cambiato nulla La fascia arcobaleno? Non è necessaria”

(Di sabato 13 aprile 2024) In una lunga intervista rilasciata a L’Equipe, Jakubè tornato a parlare delout e di come ha impattato sulla sua carriera: “Non è, sono sempre la stessa persona, credo anche per la mancanza di reazioni negative tra i tifosi. Penso di esser stato da esempio per tante persone, ma mi sento sempre lo stesso bravo ragazzo. La relazione con Marketa è durata 5 anni e le cose andavano bene, siamo anche diventati genitori. Ma continuare era inutile e ci siamo lasciati, avevano 26 anni e tutta la vita davanti“. “In Repubblica Ceca c’erano dei rumours, addirittura un giornale scrisse ‘un giocatore ceco è pronto a fareout’. Le cose stavano peggiorando, ma non volevo farlo pubblicamente, sarebbe stato come dover giustificare il colore dei capelli – ha poi raccontato ...