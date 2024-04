Jacobs | «Ho rischiato di farmi condizionare da quello che la gente pensa di me»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) Marcellha rilasciato una lunga intervista a “Sportweek” dove parla del periodo difficile che ha vissuto e del nuovo percorso intrapreso in Florida, dove ha provato a ritrovare se stesso. Jacksonville e la Florida l’hanno cambiata? «In questo lungo periodo ho avuto molto tempo da dedicare a me stesso, concentrandomi solo su campo e famiglia. Così, in qualche modo, mi sono ritrovato. Quando sei preso da mille impegni, quando tutti ti girano intorno, è difficile riflettere. Qui, invece, ci sono riuscito, ho potuto isolarmi e ho ben messo di nuovo a fuoco quali siano i miei obiettivi. Ho dato di nuovo un senso compiuto al mio percorso». Che cosa intende? «La scorsa stagione, per tanti motivi, infortuni in testa, ho smarrito il focus. Mi sono perso in tanti risvolti. Il sogno che inseguo sin da quando ero bambino hadi svanire. Ora, ...