Ivan Juric e il Torino | il futuro passa per il derby con la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Qualche settimana fa ha intrecciato il suoall’Europa perché non intende “vivacchiare”. Ora, con ilin nona posizione, l’ultima àncora per una permanenza in granata disembra essere ilcontro la, in programma stasera (ore 18) all’Olimpico. Dopo il match di andata perso contro i bianconeri, il tecnico era apparso visibilmente scosso per non aver “dato felicità ai tifosi”. Ora c’è una nuova chance tra le mura amiche di uno stadio interamente sold out, in un momento in cui il margine di errore nella corsa europea è ridotto al minimo. Non si può più sbagliare e il Toro lo sa. Ma di fronte c’è unache negli ultimi anni ha lasciato le briciole ai rivali granata. La Vecchia Signora è rimasta imbattuta nelle ultime diciassette ...