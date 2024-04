Italiano-Napoli | irrompe un’altra squadra italiana | le ultime

(Di sabato 13 aprile 2024)è uno dei nomi più caldi per la panchina del, il quasi ex Fiorentina, però, avrebbe ancheestimatrice in Italia. Ildeve ancora sciogliere le proprie riserve sull’allenatore che la prossima stagione guiderà gli azzurri. Francesco Calzona con ogni probabilità saluterà la città partenopea, concentrandosi unicamente sull’avventura da commissario tecnico, lasciando il posto ad un nuovo tecnico. Ma chi sarà il nuovo mister dei campioni d’Italia in carica? Tanti, forse troppi nomi sono stati accostati al club di Aurelio De Laurentiis, un pò il remake della scorsa estate, quando la scelta ricadde infelicemente su Rudi Garcia, il primo dei 3 allenatori stagionali del, dato emblematico, che conferma tutte le difficoltà vissute dal club.– ...

Bucchi : Al posto di Osimhen prenderei Toney. Come nuovo allenatore del Napoli? Thiago Motta, ma secondo me non verrà. Credo possa rimanere un ulteriore anno al raggiungimento della Champions League, ... (terzotemponapoli)

Presentata la Telethon Walk of Life Napoli, domenica 21 aprile si corre per le malattie genetiche rare - Al via la corsa competitiva di 10 km e passeggiate non competitiva di 3 e 10 km Napoli Running corre con Fondazione Telethon ETS verso il traguardo di una cura per malattie genetiche rare ...corrieredellosport

Napoli, ruba un cellulare a una passante e scappa: arrestato 22enne - Nel pomeriggio di giovedì, i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti ...ilmattino

Napoli, Ferguson primo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida Giuntoli, la vera richiesta del Bologna - Mancano solo le firme per ufficializzare un accordo che è stato trovato già da qualche settimana. Il Napoli riparte da Giovanni Manna, l`addio alla Juventus potrebbe.calciomercato