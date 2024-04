Italiano ma di pelle nera sui barchini dei trafficanti

(Di sabato 13 aprile 2024) Repubblica ieri ha raccontato la storia di Michel Ivo Ceresoli, italianissimo con la sfortuna di avere lain un’Europa che sancisce il diritto di movimento in modo inversamente proporzionale alla sicurezza della pigmentazione. Come racconta Alessandra Ziniti in Guinea Michel Ivo è sempre vissuto, anche quando il padre se n’è tornato in Italia dimenticandosi della sua famiglia, ma quando il ragazzo ha deciso di venire in Italia ha dovuto scontrarsi con il muro di gomma della burocrazia e con il filo spinato contro gli immigrati. La storia di Michel Ivo Ceresoli italianissimo ma con la sfortuna di avere lain un’Europa E lui, da, è stato costretto a seguire la stessa strada dei migranti: i, il viaggio nel deserto, dal Mali fino alla Tunisia e ...

