Italia | forte scossa di terremoto

(Di sabato 13 aprile 2024) Undi magnitudo 2.4 è stato registrato oggi, 13 aprile, alle 17.14. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli (Napoli), ad una profondità stimata di 3.7 chilometri. Questo evento sismico fa parte di una serie di scosse che hanno interessato la stessa zona nelle ultime ore. Pochi minuti dopo laprincipale, i sismografi dell’area hanno registrato un’altraalle 17.19, questa volta di magnitudo 0.9 con un margine di errore di 0.3 e una profondità di 4.6 chilometri. Un’altra, di magnitudo 1.3 con un margine di errore simile, è stata registrata alle 18.12, ad una profondità di 4.1 chilometri. Nonostante la frequenza delle scosse, non si segnalano danni o feriti a seguito degli eventi sismici. Questa serie di scosse segue uno sciame sismico registrato ieri ai Campi Flegrei, ...

