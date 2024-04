Israele | Jihad islamica lancia 8 razzi da Gaza su Sderot

(Di sabato 13 aprile 2024) Almeno ottosono statiti ieri sera dalla Striscia dicontro la città meridionale israeliana di: l'attacco è stato rivendicato dalle Brigate al-Quds, braccio armato dellapalestinese. Lo riportano i media locali, specificando che al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose e che alcuni deisono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron dome.

