' Israele inizia a intercettare droni in Siria e Giordania'

L’ Iran comincia la sua rappresaglia contro Israele in maniera inaspettata. Le Guardie rivoluzionarie hanno infatti preso in ostaggio una nave MSC battente bandiera portoghese ma di proprietà del ... (quifinanza)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Austin: « Israele conti sul sostegno degli Usa in caso di attacco iraniano ». (corriere)

Due attacchi lanciati dall'Iran contro Israele. Decine di droni e secondo fonti israeliane anche missili - Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo di Israele e sosterranno la sua difesa contro queste minacce provenienti dall'Iran". La Casa Bianca ha confermato l'inizio dell'attacco contro Israele da ...ansa

Per i media "l'Iran ha lanciato decine di droni verso Israele" - Biden torna alla Casa Bianca per "consultazioni urgenti". Israele chiude scuole e asili. L'aereo del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, "Kenaf Zion", è decollato. Lo riporta il sito Ynet ag ...ansa

New York Times: “Biden recupera nei sondaggi, ora con Trump è testa a testa” - Stando all’ultimo sondaggio diffuso dal New York Times la corsa alla Casa Bianca sembra ancora tutta da giocare. Il presidente in carica Joe Biden è in recupero e ora è quasi alla pari con lo sfidante ...ilfattoquotidiano