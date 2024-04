Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Usa | «L’Iran colpirà siti all’interno di Israele» Biden | «Non fatelo» Tajani | «Rischi di escalation»

(Di sabato 13 aprile 2024) Lesul conflittodi sabato 13 aprile, in diretta.: «Colpite tre postazioni di lancio razzi a Gaza». Nave attaccata nello Stretto di Hormuz

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di venerdì 12 aprile, in diretta. Usa: «Preoccupati dall’attività di Hezbollah in America Latina». Washington Post : « Israele si prepara a un attacco dell’Iran ... (corriere)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 13 aprile A oltre sei mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele e malgrado il parziale ritiro delle truppe delle Idf dal sud della ... (tpi)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Israele : «Colpite tre postazioni di lancio razzi a Gaza» (corriere)

Israele, suonano le sirene d’allarme: sospetta incursione droni in Galilea - L'Iran sposta le armi contro Israele. Wsj: "Usa posizionano navi da guerra" L'appello del presidente americano a Teheran: "Non fatelo" In Israele suonano le ...telemia

"Israele pagherà". L'ultima minaccia di Erdogan - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha telefonato ad Abu Mazen promettendogli che Israele "pagherà per le atrocità commesse nella Striscia di Gaza" ...ilgiornale

Vasco Rossi al Corsera: ‘… alla distruzione di Israele io mi ribello…’ - ma se implica la distruzione dello Stato di Israele, allora sarebbe più onesto dirlo…». Appare evidente il suo riferimento alla Carta di Hamas che Agenzia Radicale ha pubblicato nell’ottobre 2023 (Chi ...agenziaradicale