Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L' Iran lancia un attacco con centinaia di droni e missili su Israele | velivoli intercettati su Siria e Giordania Caccia Usa e Francia verso l' Iraq

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. « L'Iran ha lancia to anche missili da crociera con tempi di percorrenza inferiori rispetto ai droni ». Giordania : «Abbatteremo ... (corriere)

Attacco Iran contro Israele, misure di sicurezza in Italia per 250 obiettivi - L'attacco sferrato dall'Iran contro Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia, "già innalzata al massimo livello di allerta ad ottobre scorso", dopo l'aggressione di Hamas che ha riacceso ...adnkronos

Guerra Iran-Israele, Teheran lancia droni e missili su Tel Aviv: in Medio Oriente è il punto di non ritorno - Droni e missili in arrivo su Israele. E’ partito l’attacco dell’Iran, annunciato dagli Stati Uniti nelle scorse ore, e ...ilriformista

MO: possibile attacco Iran a Israele stanotte, gli Usa schierano le navi - Dopo il rientro anticipato di Joe Biden alla Casa Bianca da Rehoboth Beach, nel Delaware, per “consultarsi con la sua squadra di sicurezza nazionale sugli eventi in Medioriente”, anche il segretario ...metronews