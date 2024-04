Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | «L' Iran attacca Israele con decine di droni» Netanyahu al Paese | «Siamo pronti per un attacco»

(Di sabato 13 aprile 2024) Lesul conflittodi sabato 13 aprile, in diretta. Austin: «conti sul sostegno degli Usa in caso diiano». L’conferma il sequestro di una nave legata anello Stretto di Hormuz

Guerra ibrida in Medio Oriente - La minaccia di un attacco dell’Iran che incombe su Israele riassume le diverse dimensioni del conflitto in corso in Medio Oriente ...repubblica

Hamas, “indeboliti ma…”. Gli esperti e il destino dei terroristi palestinesi - Divisa e indebolita ma non sconfitta. Così appare Hamas a sei mesi dall’attacco a Israele del 7 ottobre, secondo l’analisi di ...iltempo

Allerta massima in Israele, l'Iran si prepara a sferrare l'attacco - Crescere di ora in ora l’allarme in Israele per la minaccia di attacchi iraniani in ritorsione del raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran mentre Teheran ha rivendicato il sequestro di u ...gds